Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-уроках финансовой грамотности

16:43, 21 января 2022, ПАИ

Стартовала весенняя сессия вебинаров Банка России для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов, которая продлится до 22 апреля 2022 года. Онлайн-уроки охватывают 18 тем по финансовой грамотности разного уровня сложности - от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

На занятиях эксперты Банка России и представители финансовых организаций расскажут о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты.

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой (классом), так и индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе с учениками участвует в занятии. Чтобы послушать его из дома, учащимся нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта.

Продолжительность урока – 45 минут. Эфиры проходят по будням с 3:00 до 19:00 по московскому времени. Это позволяет включить онлайн-уроки в сетку школьного расписания и программы дополнительного образования во всех регионах России, в том числе и в Псковской области.

«Количество слушателей онлайн-уроков финансовой грамотности Банка России в нашем регионе растет. По итогам 2021 года Псковская область вошла в топ лидеров по Северо-западному федеральному округу по количеству участников проекта. К онлайн-занятиям присоединилось более 100 региональных учреждений образования, которые в результате собрали порядка 17 тысяч просмотров. В этом году мы рассчитываем продолжить активную совместную работу с Комитетом по образованию по реализации программы повышения уровня финансовой грамотности населения Псковской области», – сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Для всех желающих закрепить материал и узнать что-то новое доступен еще один проект Банка России — «Игры по финансовой грамотности». На сайте проекта можно скачать готовые комплекты материалов для игр — их нужно только распечатать и начать играть.