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Великолучанки одержали победу на Кубке России по стрельбе из лука

Великолучанки одержали победу на Кубке России по стрельбе из лука в Орле. Как сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области, в командных соревнованиях среди женщин первыми стали заслуженный мастер спорта России Александра Савенкова, мастер спорта международного класса Кира Андреева, мастер спорта России Ника Снеткова.

В личном зачете Александра Савенкова стала бронзовым призером.

«Поздравляем спортсменов и тренера Виталия Николаевича Андреева с успешным началом сезона», - добавили в Центре спортивной подготовки региона.

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