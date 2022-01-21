Великолучанки одержали победу на Кубке России по стрельбе из лука

17:36, 21 января 2022, ПАИ

Великолучанки одержали победу на Кубке России по стрельбе из лука в Орле. Как сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области, в командных соревнованиях среди женщин первыми стали заслуженный мастер спорта России Александра Савенкова, мастер спорта международного класса Кира Андреева, мастер спорта России Ника Снеткова.

В личном зачете Александра Савенкова стала бронзовым призером.

«Поздравляем спортсменов и тренера Виталия Николаевича Андреева с успешным началом сезона», - добавили в Центре спортивной подготовки региона.