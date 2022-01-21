В Пскове ищут дом для кота Бомжика

17:43, 21 января 2022, ПАИ

В Пскове ищут дом для кота Бомжика. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Необычное имя коту дали местные жители. «Продолжает искать настоящий дом - тёплый уголок и миску с едой. Познакомились: мужичок некастрированный, возраст неопределенный, характер нордический. С каждым днём завоёвывает новую территорию магазина. Но на ночь отправляется на улицу», - написала волонтёр.

По её словам, это совершенно беззвучный деликатный котик. Обычно он тихо спит, свернувшись калачиком на коврике.

Человеку, который заберет Бомжика на передержку, волонтёры обещают фотосессию для кота и его пиар. Все вопросы по телефону: 8-921-000-55-01.