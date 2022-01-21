В Пскове ищут дом для кота Бомжика
В Пскове ищут дом для кота Бомжика. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».
Необычное имя коту дали местные жители. «Продолжает искать настоящий дом - тёплый уголок и миску с едой. Познакомились: мужичок некастрированный, возраст неопределенный, характер нордический. С каждым днём завоёвывает новую территорию магазина. Но на ночь отправляется на улицу», - написала волонтёр.
По её словам, это совершенно беззвучный деликатный котик. Обычно он тихо спит, свернувшись калачиком на коврике.
Человеку, который заберет Бомжика на передержку, волонтёры обещают фотосессию для кота и его пиар. Все вопросы по телефону: 8-921-000-55-01.
С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ положительно относятся к родительским чатам