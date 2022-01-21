Фестиваль короткометражек «Киномания на Великой» вышел к финалу
Организационный комитет областного фестиваля короткометражного молодёжного кино «Киномания на Великой» сообщил дату проведения финала. Об этом ПАИ рассказали в Псковском городском молодёжном центре. Мероприятие пройдёт 1 февраля в кино-развлекательном комплексе «Волшебный Город». Начало в 19:00. Вход в зрительный зал будет проходить с 18:30.
Программа финала предполагает кинопоказ лучших работ и награждение победителей конкурса короткометражного кино. Кроме того, на мероприятии участники киношколы, которая проходила в рамках фестиваля, смогут получить свои сертификаты о прохождении обучения.
Вход на кинопоказ бесплатный, необходима предварительная регистрация (количество мест ограничено).
Отметим, посетить мероприятие возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или ПЦР-теста и медицинской маски.
Всю подробную информацию о фестивале можно посмотреть на сайте.
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