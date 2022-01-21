Пскович отправится в колонию за хищение денег и телефона

18:26, 21 января 2022, ПАИ

За кражу мобильного телефона и денежных средств осужден житель города Пскова. Приговором мирового судьи судебного участка №26 города Пскова он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), сообщает прокуратура города Пскова.

Суд установил, что 19.09.2021 у осужденного возник преступный умысел, направленный на тайное хищение мобильного телефона, когда он находился в квартире свокго знакомого. Пользуясь тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, взял с поверхности журнального столика мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 9C», с установленной сим-картой сотового оператора «Tеле-2», а далее подошел к мебельной стенке и, открыв дверцу секции, тайно похитил оттуда денежные средства в размере 1300 руб. Украденное мужчина спрятал в карманах собственных брюк.

С похищенным имуществом он с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив своими преступными действиями потерпевшей материальный ущерб на сумму 11 300 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в вид виде 1 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима

Приговор суда вступил в законную силу.