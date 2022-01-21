Глухонемого Романа Васильева разыскивают в Пскове
Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Васильев Роман Николаевич,1977 года рождения.
По имеющимся данным, этот житель областного центра с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие; темные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.
Был одет: темная вязаная шапочка, осенняя болоньевая куртка светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утепленные, короткие с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.
С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
В Псков, Опочку и Великие Луки прибудет врачебный десант для консультаций и лечения детской онкологии
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил реготделение ДОСААФ с 95-летием оборонного общества страны
Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ положительно относятся к родительским чатам