В архиве Санкт-Петербурга обнаружили документы о гдовском дилижансе

23:29, 21 января 2022, ПАИ

Антон Иванов, работая в архиве Санкт-Петербурга, наткнулся на интересную информацию и решил поделиться ею с гдовичами, пишет сегодня газета «Гдовская заря».

124 года назад, в августе 1897 года, в министерство путей сообщения на имя министра князя М. И. Хилкова пришло необычное прошение. Некий Любимов, крестьянин из деревни Лошкино Добручинской волости Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии, берётся обеспечить регулярное пассажирское сообщение между Нарвой и Гдовом, небольшим городком у Чудского озера, который стоит в стороне от основных дорог региона.

Транспортные печали гдовичей были в министерстве хорошо известны. Городской староста неоднократно обращался к путейцам с просьбой обустроить водный маршрут от низовья Гдовки до истока Наровы, который кормил городок и окрестности, в том числе углубить русло и устье реки, укрепить берега, расставить на озере маяки и вехи. Но денег всегда недоставало, водный маршрут не действовал круглый год, да и не слишком годились озёрные ладьи для перевозки пассажиров.

Проезд между Гдовом и Нарвой на казённых почтовых лошадях стоит дорого, сетовал автор прошения, открытые почтовые брички не располагают к поездкам в непогоду, а частный конный дилижанс ходит нерегулярно. Поэтому он, Фёдор Панкратьевич Любимов, берётся запустить между Нарвой и Гдовом не конный, а механический дилижанс, оборудованный паровой машиной.

К прошению прилагался эскиз дилижанса, очертаниями похожий на популярную в конце XIX века машину фабрики Амеде Болле весом семь тонн, развивавшую скорость до 20 километров в час. Денег на своё предприятие Любимов у правительства не искал, но испрашивал 25-летнюю монополию на обслуживание маршрута, чтобы гарантированно возместить свои вложения. В случае успеха Любимов подряжался выставить на линию столько паровых дилижансов, сколько потребуется.

Кругозор и предпринимательскую дерзость Фёдора Панкратьевича можно оценить по следующим датам: первое аналогичное прошение — разрешить эксплуатацию моторных омнибусов на улицах российской столицы — было подано А. Н. Неёловым в 1889 году, оно было отклонено как фантастическое. На маршруты в Санкт-Петербурге механические дилижансы вышли лишь в 1901 году. Тем не менее департамент шоссейных и водяных сообщений передал обращение Любимова в правление Санкт-Петербургского округа путей сообщения, а оттуда оно ушло начальнику пятой шоссейной дистанции, обслуживающей западную часть губернии. В своём отзыве начальник дистанции ссылался на скудное описание дилижанса и указывал на небезопасность поездок столь тяжёлого экипажа по посредственной почтовой дороге. Среди прочего ремонта требовал изношенный деревянный мост через реку Плюссу недалеко от Нарвы (ныне скрыт водами Нарвского водохранилища). Поэтому решение вопроса в пользу Любимова пока не представлялось возможным.

Искусственное отделение министерства встало на сторону коммерсанта. Во-первых, все технические подробности следует выяснять с просителем непосредственно, избегая волокиты; во-вторых, неудовлетворительное состояние дорог не должно запрещать движение дилижансов, столь желательных для населения. Поэтому обстоятельства, препятствующие такому сообщению, должны быть тщательно изучены и изложены для дальнейшего рассмотрения прошения.

К декабрю следующего, 1898 года был составлен обстоятельный рапорт с указанием работ по укреплению моста, которые было необходимо выполнить до запуска по нему механического дилижанса. Во избежание опасной раскачки переправы выше и ниже по реке предлагалось забить сваи, к которым подвязывалась бы центральная часть моста. Работы оценивались в шесть тысяч рублей, которые требовалось включить в бюджетную заявку на следующий бюджетный год.

Летом 1899 года прошение Любимова с перепиской, расчётами и чертежами наконец дошло до комитета управления водяных и шоссейных сообщений и торговых портов, где той же осенью за подписью министра путей сообщения было принято соломоново решение: движение механических дилижансов разрешить, исключительных прав на обслуживание маршрута не предоставлять, а затраты на ремонт моста в размере 6 000 рублей отнести на его, Ф. П. Любимова, счёт.

К сожалению, дальнейшая судьба этой инициативы в соответствующем фонде ЦГИА Санкт-Петербурга не прослеживается, но из прочих источников известно, что вплоть до постройки рокадной железной дороги Псков – Нарва в 1915 году сообщение Нарвы с Гдовом по почтовому тракту и по воде так и осталось головной болью местных жителей.

Ныне частные механические «дилижансы» петербуржского и псковского автоперевозчиков остались единственным средством междугороднего сообщения для безлошадных гдовичей. Те же из них, кто постарше, ещё помнят, как, помимо автобуса и поезда, в Нарву из Гдова можно было слетать на рейсовом самолёте.