В администрации Псковской области есть заболевшие COVID-19

08:59, 22 января 2022, ПАИ

«В администрации Псковской области есть заболевшие коронавирусной инфекцией. Динамика распространения заболевания продолжает нарастать», - сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Согласно актуальной статистике за 21 января 2022 года в Псковской области за сутки подтвердились 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 112 человек выздоровело. Умерло пять человек.

Всего за сутки в регионе провели 2105 исследований на COVID-19. Первым компонентом привились 879 псковичей и 67 уже привились двумя компонентами. Ревакцинацию прошли 362 жителя региона. На данный момент использовано 81,3% поступившей вакцины.