Пскович подарил псковские изделия ведущему «Поле чудес»

13:24, 22 января 2022, ПАИ

В передаче «Поле чудес» на первом канале 21 января в третьей тройке игроков участвовал пскович, который в качестве подарка вручил изделия Псковской керамики и выпечку в корзине, изготовленные порховским народным мастером Александром Рабутенко.

Редакция газеты «Порховский вестник» связалась с народным мастером по телефону. Он рассказал, что корзину подарков попросил изготовить его друг специально для передачи перед Новым годом. Александр с 2000 года занимается плетением из лозы, работает на известковом заводе, считает свое ремесло и увлечением и способом дополнительного заработка.