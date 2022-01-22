Анастасия Повторейко рассказала, какова вероятность у переболевших COVID-19 заболеть «омикроном»
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте ответила на волнующие псковичей вопросы. В частности, на вопрос о вероятности заболеть новым штаммом коронавируса «омикрон», если человек переболел в октябре, врач сообщила, что после заболевания формируется клеточный и гуморальный иммунитет.
По мнению Анастасии Повторейко, напряжённость после перенесённой инфекции может быть разная. Вероятность повторного заболевания в течение шести месяцев низкая, но она есть.
«Целесообразно усилить противоэпидемические меры, в частности ношение средств индивидуальной защиты», – подчеркнула главврач инфекционной больницы.
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Анастасия Повторейко рассказала, какова вероятность у переболевших COVID-19 заболеть «омикроном»