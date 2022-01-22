Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе кредита

20:04, 22 января 2022, ПАИ

Россияне при выборе кредита чаще всего обращают внимание на ежемесячный платеж и ставку по займу. Реже всего смотрят на возможность кредитных каникул, показал проведенный Райффайзенбанком опрос, пишет ТАСС.

Банк отметил, что сумма ежемесячной выплаты важна для 42% россиян. На годовую ставку больше смотрят 34%. А размер финансовой защиты критичен лишь для 13% опрошенных.

На возможность получить кредитные каникулы обращают внимание 6% респондентов, на наличие дебетовой карты того банка, который предоставляет кредит – 3%, на возможность перевода получаемой суммы на счет в другой банк без комиссии и на возможность получить кредитную карту в подарок – 1%.

Райффайзенбанк провел опрос среди более чем 1,2 тыс. человек в возрасте от 25 до 55 лет с доходом выше 50 тыс. рублей в месяц, проживающих в Москве и городах с населением более 1 млн человек.