В Пыталово загорелось помещение на железнодорожной станции

20:31, 22 января 2022, ПАИ

В Пыталово произошёл пожар в помещении для наблюдения сверху за железнодорожными составами на железнодорожной станции, передаёт корреспондент газеты «Наша жизнь».

По предварительным данным, в 15:12 в пожарную часть поступило сообщение о горении помещения для наблюдения сверху за железнодорожными составами на железнодорожной станции Пыталово, на улице Каупужа.

После получения допуска в пограничной зоне для отключения высоковольтной линии пожарные приступили к тушению.

В ликвидации пожара было задействовано две единицы техники и пять человек пожарной части г. Пыталово № 28.