Студенты-медики будут работать на горячей линии 122

21:21, 22 января 2022, ПАИ

Студентов медицинских вузов будут привлекать к работе на горячей линии 122, на оплату труда будет выделяться не менее 300 млн рублей ежемесячно, сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Эта мера является частью утверждённого кабмином плана дополнительных мер борьбы со штаммом «омикрон».

Минздраву совместно с Минцифры поручено направить в регионы доработанные нормативы количества операторов единой службы оперативной помощи, имеющих медицинскую подготовку. Речь идёт о горячей линии 122. Срок выполнения этого поручения – 24 января. В связи с ростом количества звонков к этой работе планируется привлекать студентов медвузов и колледжей. В правительстве уточнили, что на оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн рублей.