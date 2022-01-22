Премьера фильма «Миссия невыполнима 7» вновь перенесена из-за коронавируса

22:04, 22 января 2022, ПАИ

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Киностудия Paramount из-за пандемии коронавируса вновь перенесла премьеру фильма «Миссия невыполнима 7», теперь она запланирована на 14 июля 2023 года, сообщает IndieWire.

Ранее выход фильма с Томом Крузом в главной роли был запланирован на 30 сентября 2022 года.

В киностудии заметили, что релиз седьмой части франшизы переносится уже в пятый раз из-за эпидситуации, связанной с коронавирусом.

Отмечается, что из-за всех переносов зрители на год позднее увидят восьмую часть картины. Выход «Миссия невыполнима 8» ожидается не раньше 28 июня 2024 года.