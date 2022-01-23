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Общество

День ручного письма отмечается 23 января

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка, или День ручного письма, который учреждён с целью напомнить людям об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём, о неповторимости почерка каждого человека, сообщает calend.ru.

Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и общение в мессенджерах, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а также других средств быстрого общения постепенно уводят современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалёком будущем письмо или открытка, написанные от руки, станут желанным приобретением.

Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и, возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Свои мысли о связи почерка с духовным миром человека высказывали и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения.

В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология» (др.-греч. γράφω – «пишу» и λόγος – «учение»), которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Большой вклад в теорию графологии внёс немецкий философ и психолог Людвиг Клагес.

Современные учёные называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека: это размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно водит рукой пишущего. Работой мозга они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

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