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Общество

Профессиональный праздник отмечают сотрудники органов дознания МЧС России

23 января отмечается День работников органов дознания Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС РФ), сообщает calend.ru.

Для многих людей органы дознания ассоциируются с органами внутренних дел, однако, это не всегда справедливо. Одной из наиболее распространённых чрезвычайных ситуаций, способной повлечь за собой различной степени последствия, является пожар – неконтролируемый процесс горения, несущий за собой такие последствия, как материальный ущерб, а также опасность для жизни и здоровья людей и представителей животного мира.

В задачу органов пожарной охраны МЧС РФ входит не только профилактика, тушение пожаров и спасение людей, но и определение причин пожара. Именно этим и занимаются специалисты органов дознания МЧС РФ.

Дознаватель МЧС осуществляет работу по выявлению причин возгорания и виновников пожара. Свои задачи он выполняет во взаимодействии с экспертами испытательной пожарной лаборатории. Этот специалист должен обладать высочайшим уровнем знаний не только в сфере пожарной безопасности, но и в уголовном и административном праве РФ.

Используя в своей работе переносные пожарно-криминалистические лаборатории, работа с которыми требует профессиональных знаний, этот специалист должен обладать и такими качествами, как наблюдательность, внимательность, ответственность. Ведь сам по себе пожар нередко используется как средство сокрытия преступлений, так как его последствия кардинальным образом искажают картину того, как выглядело место пожара до возгорания. Огонь уничтожает практически все следы. Именно поэтому дознание по пожарам является одним из наиболее сложных видов расследований.

Дата празднования Дня сотрудников органов дознания МЧС РФ проистекает из Циркуляра НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, который вышел в свет 23 января 1928 года. Именно этот документ наделил Государственный пожарный надзор правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности. Этим же документом фактически были образованы органы дознания Государственного пожарного надзора.

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