Две девушки пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе

23:30, 22 января 2022, ПАИ

В Пскове на Ленинградском шоссе, на повороте на улицу Экипажа Гудина, произошло лобовое столкновение двух автомобилей марок «Лада-Гранта» и «Рено-Сценик», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, в ДТП пострадали две девушки – 21 года и 22 лет. Сотрудниками скорой помощи пострадавшие госпитализированы в медучреждение города.

Известно, что 21-летняя псковичка, управлявшая автомобилем «Лада-Гранта, не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение. Всего в двух автомобилях находилось шесть человек.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДДД, оперативная группа МЧС Псковской области, командир роты ГИБДД по городу Пскову, бригада скорой помощи.