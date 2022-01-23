Ещё пять жителей Псковской области скончались от коронавируса
Ещё пять жителей Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.
В общей сложности из-за COVID-19 в региона умерли 1 386 человек. По данным на сегодняшний день, заболели ещё 170 человек, выздоровели 104 псковича.
Всего на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса находятся более 4 тысяч человек.
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