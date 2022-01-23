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В Псковской области лётчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели занятия на авиационных тренажёрах

В Псковской области на аэродроме бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) лётчики выполнили учебно-боевые задачи на авиационных комплексных тренажёрах. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На занятиях отрабатывались действия лётного и штурманского состава по уничтожению командных пунктов, боевой техники и огневому подавлению сил противника в неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Занятия прошли на комплексных авиационных тренажёрах ПТВ-241, КТ-8МТВ5 и СТВ-28, имитирующих работу современных боевых вертолетов: ударно-штурмовых Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевых Ми-8.

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