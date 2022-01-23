Список запретных слов в разговоре с мошенниками перечислил эксперт

18:04, 23 января 2022, ПАИ

Список запретных слов в телефонном разговоре с мошенниками перечислил эксперт компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов, пишет «Российская газета».

«Некоторые крупные российские банки уже внедрили технологию идентификации личности клиента по биометрии, то есть по голосу. Мошенники пытаются её обойти и совершают звонки с целью записи звонков, чтобы затем сгенерировать аудиозапись для банка. Использовать её можно для подтверждения личности клиента или подтверждения совершения операций по счёту, особенно если эти операции кажутся подозрительными», – пояснил Олег Седов.

Распознавание по голосу идёт не за секунду. «Оно проходит во время общения с живым человеком – с оператором, который может задавать разные вопросы, поэтому заранее предугадать ход развития беседы и подготовить достаточное количество материала сложно», – добавил эксперт.

«Поэтому если вам поступает звонок с неизвестного номера (а даже если и с известного, это ничего не значит, потому что подмена номера – это очень простая технология), не спешите говорить «да, Иванов Иван Иванович вас слушает», – сказал Седов. – Лучше отвечать короткими фразами, даже невнятным «угу», избегая слов «да» и «нет», и перезвонить по номеру банка, указанному на официальном сайте или карточке».

Если звонят мошенники с целью записать ваш голос, они будут всячески вас вынуждать отвечать так, как им нужно. «Например, вместо простого «да» вас могут попросить ответить «да, подтверждаю» или «да, согласен». Или даже сначала полностью представиться, а затем сказать эту фразу. Произносить такое допустимо, только если вы уверены на 100 %, что разговариваете с вашим банком», – заявил эксперт.

Чтобы минимизировать риски, связанные с мошенничеством с использованием аудиозаписи голоса, необходимо обязательно подключить СМС-оповещение об операциях со счётом. «Так, в случае несанкционированных действий вы сможете оперативно обратиться в банк и минимизировать потенциальный ущерб», – подчеркнул Седов.