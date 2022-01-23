Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Список запретных слов в разговоре с мошенниками перечислил эксперт

Список запретных слов в телефонном разговоре с мошенниками перечислил эксперт компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов, пишет «Российская газета».

«Некоторые крупные российские банки уже внедрили технологию идентификации личности клиента по биометрии, то есть по голосу. Мошенники пытаются её обойти и совершают звонки с целью записи звонков, чтобы затем сгенерировать аудиозапись для банка. Использовать её можно для подтверждения личности клиента или подтверждения совершения операций по счёту, особенно если эти операции кажутся подозрительными», – пояснил Олег Седов.

Распознавание по голосу идёт не за секунду. «Оно проходит во время общения с живым человеком – с оператором, который может задавать разные вопросы, поэтому заранее предугадать ход развития беседы и подготовить достаточное количество материала сложно», – добавил эксперт.

«Поэтому если вам поступает звонок с неизвестного номера (а даже если и с известного, это ничего не значит, потому что подмена номера – это очень простая технология), не спешите говорить «да, Иванов Иван Иванович вас слушает», – сказал Седов. – Лучше отвечать короткими фразами, даже невнятным «угу», избегая слов «да» и «нет», и перезвонить по номеру банка, указанному на официальном сайте или карточке».

Если звонят мошенники с целью записать ваш голос, они будут всячески вас вынуждать отвечать так, как им нужно. «Например, вместо простого «да» вас могут попросить ответить «да, подтверждаю» или «да, согласен». Или даже сначала полностью представиться, а затем сказать эту фразу. Произносить такое допустимо, только если вы уверены на 100 %, что разговариваете с вашим банком», – заявил эксперт.

Чтобы минимизировать риски, связанные с мошенничеством с использованием аудиозаписи голоса, необходимо обязательно подключить СМС-оповещение об операциях со счётом. «Так, в случае несанкционированных действий вы сможете оперативно обратиться в банк и минимизировать потенциальный ущерб», – подчеркнул Седов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

23 января 2022

На 58-м году жизни скончалась актриса фильма «Зойкина квартира» Ольга Шрамко
23 января 2022

В России подготовят предложения по ужесточению законодательства из-за нападений бродячих собак
23 января 2022

Специалист назвала основные симптомы омикрон-штамма коронавируса
23 января 2022

В Псковской области не будут вводить карантин
23 января 2022

Ночью в Псковской области температура упадёт до -18 градусов
23 января 2022

25-27 января объекты Псковского музея по очереди закроются на санитарные дни
23 января 2022

Дети из Украины, Японии, Македонии, Казахстана и Белоруссии прислали рисунки на конкурс открыток в Псковской области
23 января 2022

Ещё пять жителей Псковской области скончались от коронавируса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...