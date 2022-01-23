Специалист назвала основные симптомы омикрон-штамма коронавируса

18:16, 23 января 2022, ПАИ

Специалист по инфекционным заболеваниям, член консультативного комитета по практике иммунизации и вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине доктор Кэтрин Полинг рассказала телеканалу NBC News об основных симптомах омикрон-штамма коронавируса.

Так, к ним специалист отнесла кашель, заложенность носа, насморк, головную боль и усталость.

Полинг подчеркнула, что, в отличие от штамма коронавируса «дельта», пациенты не теряют вкуса и обоняния. Самым частым симптомом врач назвала боль в горле.

Все симптомы изучены по ранним сообщениям о случаях «омикрона», а не на научных исследованиях, подчеркнула Полинг. Поэтому стоит обратиться к врачам при появлении первых симптомов.