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Общество

Власти Китая считают почтовые посылки переносчиками коронавируса

Власти Китая предположили, что почтовые посылки могут быть источником вспышек заболевания, вызываемого различными штаммами коронавируса, пишет ТАСС.

В соцсетях появилось обращение комитета по гигиене и здравоохранению Гуанчжоу –  административного центра провинции Гуандун (Южный Китай) – к населению с просьбой отказаться от получения почтовых посылок из стран, регионов и районов с высоким риском заражения COVID-19.

Отмечается, что при получении и вскрытии таких посылок предписывается обязательно быть в маске и не трогать глаза, рот и нос, обращаться с ними осторожно и не рвать их упаковку.

Китайские власти с 25 января вводят ужесточённый режим проверки посылок, отправляемых в столицу страны и расположенный недалеко от неё город Чжанцзякоу, где будет проходить зимняя Олимпиада, о чем сообщило Государственное почтовое управление КНР.

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