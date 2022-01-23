Лофт-лыжня. Свежий «Псковский телеграм Online» утром в понедельник

20:06, 23 января 2022, ПАИ

Свежий выпуск «Псковского телеграма Online» традиционно с чаем и плюшками смотрите в прямом эфире Псковского агентства информации в 9 часов утра в понедельник, 24 января.

Бодрые, только что с мороза Александр Машкарин и Антон Сергеев расскажут о главных событиях предстоящей недели, которая обещает быть чрезвычайно насыщенной.

Гостями программы в этот раз станут и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова и руководитель творческого пространства «Лофт» Антон Ковальский.

Кем будет представлена Псковская область на зимней Олимпиале в Пекине? Пройдет ли в этом году Лыжня России в регионе? Будут ли новые соревнования? Меняются ли правила доступа к спортивным состязаниям из-за ухудшения эпидобстановки? Какие арт-объекты появятся в «Лофте»? Есть ли там спортивные настольные игры? Не почили ли в бозе дискуссионные клубы? Как себя чувствуют лофтовский белый зверь?

С этих и других вопросов начнем неделю бодро с «Псковским телеграмом Online». Выпуск смотрите в понедельник в 9:00 в Телеграм-канале «Псковские новости», Youtube-канале ПАИ и группе ПАИ в Вконтакте.