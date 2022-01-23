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Врач назвал способ быстро восстановиться после COVID-19

В восстановлении организма после заболевания коронавирусом помогает процедура под названием галотерапия, при которой необходимо дышать насыщенным солевыми частицами воздухом на морском побережье, в соленой пещере или галокамере. Об этом сообщил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко радио Sputnik.

По словам врача, сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов, улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких.

Пульмонолог добавил, что обычно врачи рекомендуют проведение от 10 до 30 сеансов галотерапии с интервалом не более одного или двух дней.

Однако нельзя прибегать к галотерапии при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита.

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