Врач назвал способ быстро восстановиться после COVID-19

21:32, 23 января 2022, ПАИ

В восстановлении организма после заболевания коронавирусом помогает процедура под названием галотерапия, при которой необходимо дышать насыщенным солевыми частицами воздухом на морском побережье, в соленой пещере или галокамере. Об этом сообщил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко радио Sputnik.

По словам врача, сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов, улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких.

Пульмонолог добавил, что обычно врачи рекомендуют проведение от 10 до 30 сеансов галотерапии с интервалом не более одного или двух дней.

Однако нельзя прибегать к галотерапии при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита.