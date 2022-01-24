Пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году, заявил иммунолог

08:40, 24 января 2022, ПАИ

Пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году, заявил в интервью «Известиям» академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян.

«Исходя из пройденного почти двухлетнего пути, предполагаю, что эта история еще не на полгода и, думаю, даже не на год. Она продлится дольше», — сказал ученый.

Он отметил, что с появлением «омикрона» предполагалось, что этот штамм будет вызывать более легкую форму заболевания по сравнению с «дельтой». Данная точка зрения окончательно не снята с повестки дня, однако требуется её дальнейшее изучение.

«Пока нужно наблюдать, выделить группу, которая точно инфицирована «омикроном», и посмотреть, как у них протекает заболевание», — отметил Арег Тотолян.

По состоянию на 23 января «омикрон» выявлен в 63 регионах России, в том числе в Псковской области.