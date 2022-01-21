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Экономика

Минпромторг предлагает помочь малоимущим семьям детскими товарами

Минпромторг предложил стимулировать спрос на отечественную продукцию за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам. Предполагается, что люди смогут тратить полученные от государства средства только на российские товары, сообщает газета «Известия».

В частности, речь идет о детской продукции. Министерство готово обсудить этот подход в правительстве. Соответствующие материалы с ответами на вопросы депутатов 20 декабря прошлого года были направлены в Госдуму.

«Механизм адресной помощи малообеспеченным семьям может быть хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию, — указано в документе. — Мы заинтересованы в обсуждении таких подходов с другими нашими коллегами в правительстве. Чтобы снижать долю импорта, нам важно дальше расширять инструменты стимулирования спроса на российские товары».

Минпромторг еще не обсуждал способы реализации инициативы с производителями, уточнила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Изготовители поддерживают появление в РФ так называемой «детской карты», так как даже единоразовые перечисления будут полезны родителям. Предлагается сделать поддержку ежемесячной, например, выплачивать порядка 10 тысяч на семью.

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