Международный день образования празднуют 24 января

08:50, 24 января 2022, ПАИ

24 января отмечается Международный день образования, говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года. Об этом сообщает calend.ru.

Проект резолюции предложила делегация Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования, проходившей в Брюсселе. Его поддержали 58 государств – членов ООН. В документе признается важность образования для достижения устойчивого развития и подчеркивается, что оно может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству. Также в резолюции говорится, что необходимо прилагать усилия для обеспечения инклюзивности и справедливости всех учебных заведений, включая начальную, среднюю, университетскую и профессиональную подготовку.

Образование является правом каждого человека, что закреплено в статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования для каждого. А Конвенция о правах ребёнка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех.

При этом, по данным ООН, в настоящее время 258 миллионов детей и подростков не посещают школу; 617 миллионов несовершеннолетних не обладают элементарными навыками чтения и математики; менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное среднее образование и около четырех миллионов детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу.

Охват общим образованием в РФ составляет более 99%, а доступность дошкольного образования, по состоянию на 1 января 2021 года, оценивается в 98%. В стране реализуется национальный проект «Образование», нацеленный на решение двух ключевых задач – это обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Также в числе целей нацпроекта – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

По данным Росстата, в стране есть более 40 тысяч организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, и более 720 высших учебных заведений.