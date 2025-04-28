Участники международного форума «На том стоим» обсудили сохранение исторической памяти

22:50, 28 апреля 2025, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева встретилась с участниками международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» в понедельник, 28 апреля. В мероприятии приняли участие историки и деятели культуры из Великобритании, Италии, Канады, Китая и Сербии, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Гостей от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовала его заместитель Ольга Тимофеева. «Форум проводится третий год, но он уже стал узнаваемым в мире. Псковская земля одной из первых приняла удар Великой Отечественной войны. Многие памятники архитектуры и культурного наследия, сооружения были повреждены. К 80-летию Великой Победы такой форум и круглый стол должны были пройти на территории Псковской области», – сказала вице-губернатор.

Ольга Тимофеева поблагодарила гостей за возможность принять участие в форуме, выразив благодарность за сохранение исторической памяти.

Член комиссии по культуре Государственного Совета Российской Федерации, президент фонда «На том стоим», гендиректор автономной некоммерческой организации «Городское общество искусства и литературы» Виталий Миронов назвал форум значимым событием в преддверии праздника.

«В каждой российской семье есть свои герои, кто отдал жизнь за нашу свободу. Накануне 80-летия Великой Победы мы чтим наших павших героев и помним их подвиг. С большой честью и удовольствием продолжаем этот проект на Псковской земле. Благодарен коллегам, которые здесь присутствуют, потому что понимаю: это шаг личного мужества – приехать в Россию, вместе с нами отдать свою дань уважения русской культуре и истории», – выступил Виталий Миронов.

Отметим, гала-концерт в рамках международного форума, посвящённого поддержке российской истории и культуры, «На том стоим» прошёл в Пскове.