Креативный директор псковской мастерской стала гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

22:21, 28 апреля 2025, ПАИ

Креативный директор проектов мастерской изделий из металла и дерева «Спираль» Яна Железнова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

минимализм на дачном участке сегодня в тренде;

чем легче и прозрачнее конструкция, тем больший спрос она имеет;

также сейчас любят озеленение;

большое количество псковичей заказывает качели;

при работе с заказчиком особое внимание уделяется детям. Например, качели сейчас чаще делают из профиля, а не из цепочек;

нехватка кадров наблюдается в мастерской: «Своих не отпускаем, не обижаем, но новых всегда рассматриваем». Требуются опытные сварщики, специалисты, работающие с покрасочными камерами, и другие. Лучше опыт от шести лет;

важна точность в работе с зеркалами. Лёгкой считается работа, когда делают металлическое основание и на него наклеивают стекло. Часто же бывает, что зеркало вставляют в металлическую рамку, и это требует особой точности, чтобы всё подошло по размеру и ничего не выпало.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».