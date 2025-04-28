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Креативный директор псковской мастерской стала гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Креативный директор проектов мастерской изделий из металла и дерева «Спираль» Яна Железнова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

  • минимализм на дачном участке сегодня в тренде;
  • чем легче и прозрачнее конструкция, тем больший спрос она имеет;
  • также сейчас любят озеленение;
  • большое количество псковичей заказывает качели;
  • при работе с заказчиком особое внимание уделяется детям. Например, качели сейчас чаще делают из профиля, а не из цепочек;
  • нехватка кадров наблюдается в мастерской: «Своих не отпускаем, не обижаем, но новых всегда рассматриваем». Требуются опытные сварщики, специалисты, работающие с покрасочными камерами, и другие. Лучше опыт от шести лет;
  • важна точность в работе с зеркалами. Лёгкой считается работа, когда делают металлическое основание и на него наклеивают стекло. Часто же бывает, что зеркало вставляют в металлическую рамку, и это требует особой точности, чтобы всё подошло по размеру и ничего не выпало.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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