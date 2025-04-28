Креативный директор псковской мастерской стала гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
Креативный директор проектов мастерской изделий из металла и дерева «Спираль» Яна Железнова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- минимализм на дачном участке сегодня в тренде;
- чем легче и прозрачнее конструкция, тем больший спрос она имеет;
- также сейчас любят озеленение;
- большое количество псковичей заказывает качели;
- при работе с заказчиком особое внимание уделяется детям. Например, качели сейчас чаще делают из профиля, а не из цепочек;
- нехватка кадров наблюдается в мастерской: «Своих не отпускаем, не обижаем, но новых всегда рассматриваем». Требуются опытные сварщики, специалисты, работающие с покрасочными камерами, и другие. Лучше опыт от шести лет;
- важна точность в работе с зеркалами. Лёгкой считается работа, когда делают металлическое основание и на него наклеивают стекло. Часто же бывает, что зеркало вставляют в металлическую рамку, и это требует особой точности, чтобы всё подошло по размеру и ничего не выпало.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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