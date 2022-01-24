Более 352 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 24 января в мире зарегистрировано 352 130 563 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 614 795 человек. Количество выздоровевших – 279 853 072.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 71 925 931. В этой стране от коронавируса умерло 889 197 человек, выздоровело – 44 365 669.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболел 11 108 191 человек, 10 023 622 пациента выздоровело, 326 112 – умерло.
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