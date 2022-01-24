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Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году – иммунолог

Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Говоря об «омикроне», эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание нужно не на максимальных показателях прироста выявленных зараженных . Главное — дифференцировать заболевания на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением заболевания («омикрон»-ОРВИ) могли лечиться амбулаторно, дома, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией.

Эксперт также отметил, что в России сложно прогнозировать окончание новой волны коронавируса, связанной с «омикроном», из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву. Для этого надо хорошо знать коммуникативную карту страны, пояснил он.

По его словам, «задача» «омикрона» — массивный «засев» планеты, без многочисленных погибших. В результате вирус «найдет» нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. В результате образуется новая природно-очаговая инфекция, подобная, например, Эболе.

«Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», - добавил Жемчугов.
 

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