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Общество

Границы туристского центра Пскова обсудили эксперты

Мастер-план устойчивого развития туризма Пскова представлен экспертному сообществу в центре туризма и творческих индустрий. В обсуждении концепции приняли участие представители туристического бизнеса. Участники встречи ознакомились с документом, поделились своим мнением о наиболее важных направлениях развития туристической сферы Пскова и Псковской области и высказали свои предложения по оживлению центральной части города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Одним из ключевых вопросов стало утверждение границ туристского центра Пскова. Это необходимо для формирования заявки муниципалитета на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, который проводит Ростуризм по линии нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Специалисты сошлись во мнении, что туристский центр Пскова исторически находится в границах Окольного города. Именно здесь наблюдается наибольшая концентрация памятников культурного наследия и, как следствие, туристов. На указанной территории расположено свыше 90 объектов показа. Среди них – пять памятников, включенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристский код центра города предполагает восстановление функции Пскова как торгового, купеческого города. Центральной площадкой для этого может стать Новый торг – пешеходная часть улицы Пушкина. Задача – оснастить её функционалом. Для этого необходимо провести модернизацию системы электроснабжения и другие мероприятия, которые будут прописаны в заявке на конкурс.

В целом мастер-план устойчивого развития туризма Пскова не ограничивается городом. В так называемый туркластер «Большой Псков» входят точки притяжения туристов в радиусе 60 километров: Изборск, Печоры, Выбуты, Остров, Талабские острова. Территория рассматривается как единое целое, на которое будут направлены совместные с регионом усилия по комплексному развитию. Мастер-план прописывает конкретные действия по устойчивому развитию туристских направлений, гостиничной инфраструктуры и многое другое.

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