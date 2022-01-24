Водитель и пассажир пострадали в результате ДТП в Пушкиногорском районе

09:59, 24 января 2022, ПАИ

21 января в 9:20 на 317-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

72-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», сбираясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения, где увидел транспортное средство, движущееся во встречном направлении, и при перестроении на свою полосу не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля получили телесные повреждения — от оказания медицинской помощи отказались. Водитель на момент аварии был трезв.