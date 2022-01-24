«Локобаскет – школьная лига» впервые пройдёт в Псковской области

10:38, 24 января 2022, ПАИ

В Псковской области в этом году впервые пройдут соревнования по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет – школьная лига». Об этом сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» 24 января.

Финальные областные игры пройдут в феврале, уточнила Елена Чернышова.

Напомним, что с 2006 года «Локомотив-Кубань» при поддержке компании «Российские железные дороги» проводит турнир по баскетболу среди общеобразовательных школ «Локобаскет – школьная лига». В дебютном сезоне участвовали 25 тысяч ребят. Постепенно соревнования ещё больше расширялись. Кроме того, с 2011 года турнир перестал быть исключительно мужским. Теперь в лиге играют и девочки. А с сезона 2019-2020 годов чемпионат по баскетболу «Локобаскет – школьная лига» проходит среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных организаций.