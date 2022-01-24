Начался прямой эфир нового выпуска «Псковского телеграма Online»

09:00, 24 января 2022, ПАИ

Свежий выпуск «Псковского телеграма Online» вышел в прямой эфир. Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев расскажут о главных событиях предстоящей недели, которая обещает быть чрезвычайно насыщенной.

Гостями программы в этот раз станут и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова и руководитель творческого пространства «Лофт» Антон Ковальский.

Кто будет представлять Псковскую область на зимней Олимпиаде в Пекине? Пройдёт ли в этом году «Лыжня России» в регионе? Будут ли новые соревнования? Меняются ли правила доступа к спортивным состязаниям из-за ухудшения эпидобстановки? Какие арт-объекты появятся в «Лофте»? Есть ли там спортивные настольные игры? Не почили ли в бозе дискуссионные клубы? Как себя чувствует лофтовский белый зверь?

С этих и других вопросов начнём неделю с «Псковским телеграмом Online». Выпуск смотрите в Telegram-канале «Псковские новости», YouTube-канале Псковского агентства информации и группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».