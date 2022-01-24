Более 20 килограммов взрывчатки уничтожили псковские росгвардейцы за прошлый год

11:47, 24 января 2022, ПАИ

В прошлом году специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области обезвредили и уничтожили 640 боеприпасов различного калибра и 20,83 килограмма взрывчатых веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сегодня, 24 января, инженерная служба Росгвардии отмечает 75 лет со дня образования.

24 января 1947 года в Главном управлении внутренних войск МВД СССР была образована инженерная служба. Сегодня это активно развивающаяся структура ведомства, которая занимается разминированием взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны, участвует в спецмероприятиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом, выполняет задачи в рамках мероприятий по обеспечению общественной безопасности.

Военнослужащих, сотрудников и ветеранов инженерных воинских частей и подразделений Росгвардии с юбилеем инженерной службы ведомства поздравил начальник инженерного управления Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Андрей Скотников. Он пожелал им, а также их родным и близким, крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

«Инженерные подразделения Росгвардии полностью оснащены всей необходимой техникой. В настоящее время доля современных образцов в инженерных подразделениях Росгвардии очень высока. Сегодня перечень инженерных средств включает в себя свыше 500 наименований различных образцов и комплектов. При развитии инженерных средств мы учитываем общие тенденции развития средств и способов вооруженной борьбы и их влияние на организацию инженерного обеспечения служебно-боевой деятельности войск, накопленный опыт ведения оперативных и боевых действий», – подчеркнул генерал-майор Андрей Скотников.

Начальник инженерного управления Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации отметил, что для оперативного реагирования на информацию об обнаружении взрывоопасных предметов в войсках ежедневно содержатся в готовности к применению высококвалифицированные группы разминирования.

В настоящее время в войсках национальной гвардии Российской федерации продолжается поэтапное развитие инженерных средств и инженерно-технических средств охраны, включающее переход на использование модульных интегрированных систем безопасности, настроенных на действия в автоматическом режиме и внедрение робототехнических комплексов.