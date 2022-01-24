Более 700 автомобилей псковичей попали на штрафстоянку в прошлом году
Более 700 автомобилей псковичей попали на штрафстоянку в прошлом году, сообщил в эфире одной из псковских радиостанций начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
По его словам, владельцы автомобилей, как правило, звонят в дежурную часть, чтобы узнать об их судьбе. «Там можно получить полную информацию», - уточнил Папорт.
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