Пациенты с COVID-19 жалуются на боль в глазных яблоках

17:52, 24 января 2022, ПАИ

В последнее время пациенты с коронавирусом жалуются на боль в мышцах и глазных яблоках, но, как правило, поражения легких у них небольшие, сообщил главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко. Об этом пишет РИА Новости.

«Пациенты отмечают контакт с больными за 1-3 дня до повышения у них температуры (вместо 5-7 дней). По аналогии с гриппом на первый план выходят жалобы на боли в мышцах, глазных яблоках. Но объем поражения легочной ткани, как правило, небольшой», — написал Вечорко.



По его словам, пациенты теперь реже нуждаются в реанимационном пособии, а в анализах крови реже встречаются изменения гемостаза, приводящие к тромбоэмболическим осложнениям.

«Пока рано утверждать, что заражение штаммом «омикрон» протекает легче. Если пациент уже был привит, тогда да. Практически все врачи, оказывающие помощь в инфекционных стационарах, могут подтвердить, что у вакцинированных крайне редко наблюдается тяжелое течение заболевания», — отметил главврач.

