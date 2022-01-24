На первом форуме по пищевой безопасности псковичи представили улиток
На первом форуме по пищевой безопасности F&B Safety Forum в Подмосковье псковичи представили улиточную ферму.
Предприниматель Алексей Корочкин рассказал, что государство субсидирует даный вид сельхозпродукции. Виноградная улитка мигрировала и размножилась в Невельском районе Псковской области. Её благодаря указу президента России два года назад ввели в состав сельско-хозяйственной продукции. Вот тогда Алексей Корочкин позвонил своему французскому партнёру и предложил объединить гастрономические вкусы Франции и выращивание улиток на Псковской земле.
Сейчас бизнесмен наращивает производство.
F&B Safety Forum – бизнес-форум для отелей и санаториев по организации услуг питания. Он проходит с 23 по 25 января в парк-отеле «Софрино».
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