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Экономика

На первом форуме по пищевой безопасности псковичи представили улиток

Алексей Корочки представил свою необычную продукцию на форуме. Фото: скрин видео

На первом форуме по пищевой безопасности F&B Safety Forum в Подмосковье псковичи представили улиточную ферму. 

Предприниматель Алексей Корочкин рассказал, что государство субсидирует даный вид сельхозпродукции. Виноградная улитка мигрировала и размножилась в Невельском районе Псковской области. Её благодаря указу президента России два года назад ввели в состав сельско-хозяйственной продукции. Вот тогда Алексей Корочкин позвонил своему французскому партнёру и предложил объединить гастрономические вкусы Франции и выращивание улиток на Псковской земле.

Сейчас бизнесмен наращивает производство.

F&B Safety Forum – бизнес-форум для отелей и санаториев по организации услуг питания. Он проходит с 23 по 25 января в парк-отеле «Софрино».

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