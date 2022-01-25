Печь каравай и идти на реку: что нужно делать на Татьянин день

08:02, 25 января 2022, ПАИ

25 января православные почитают святую Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в III веке. Об этом сообщает calend.ru.

Также праздник называли Бабий кут. На Руси это был бабий угол — место у печи, где находились предметы домашней утвари. Там хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день «большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, как только хлеб остынет, делила между членами семьи. Каждый должен был получить хотя бы кусок.

Кроме того, в Татьянин день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

Также считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой, которую любой возьмет замуж. На Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — и так, чтобы свекровь не обнаружила. Опытные матери семейств об этом обычае знали и пускали на порог далеко не каждую девушку.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, ждали дождливого лета, а теплая метель предвещала засуху и неурожай. Если небо было ясным, а на дворе стоял мороз, это предвещало хороший урожай.