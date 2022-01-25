Ярких впечатлений и побед пожелал псковским студентам Игорь Иванов

10:09, 25 января 2022, ПАИ

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днём студента, который отмечается 25 января, в День святой Татьяны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов рассказал, что этот праздник отмечали и отмечают многие поколения студентов. «Студенческая пора – это, пожалуй, самое счастливое время, когда молодые люди создают свой жизненный фундамент из получаемых знаний, дружат, строят планы. Каждый миг мир для вас раздвигает границы, полученные знания и опыт дают путевку в завтрашний день», - подчеркнул он.

По словам Игоря Иванова, большинство студентов уже сейчас относятся к учебе, как к трудовому процессу, и постигают социально-трудовые отношения, вступив в ряды профсоюза. В настоящее время студенческий профсоюз объединяет более 3000 студентов, будущих профсоюзных активистов, руководителей первичных профорганизаций, грамотных сотрудников и руководителей.

«Дорогие студенты, от всего профсоюзного движения Псковской области поздравляю вас с Днем студента! Пусть удача и внутренние силы никогда не покидают вас, жизнь будет полной ярких впечатлений, достижений и побед», - добавил Игорь Иванов.