Почти 750 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:10, 25 января 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 3 418 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 749 495, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 74 299 человек, 69 765 пациентов выздоровело, 1 391 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.