Количество новых интернет-магазинов выросло на 93,06%

10:16, 25 января 2022, ПАИ

Число киосков, ларьков и продуктовых магазинов в России сократилось в 2021 году на 18,87%, при этом количество новых интернет-магазинов выросло на 93,06%. Такие результаты получил банк «Точка», изучив данные из открытых источников, а также сведения о компаниях-клиентах банка, пишет ТАСС.

«Розничная торговля в киосках, ларьках и старых добрых магазинах «Продукты» стремительно уходит в прошлое. По данным ЕГРЮЛ [Единый государственный реестр юридических лиц], таких объектов в 2021 году стало меньше на 18,87%. Эксперты объясняют это переходом их аудитории на онлайн-площадки», - отмечается в исследовании. Кроме того, почти на 12% уменьшилось количество компаний по предоставлению персональных услуг, в том числе салонов красоты, мастера которых все чаще регистрируются как самозанятые.

Компаний по ремонту бытовой техники также стало меньше: в 2021 году их число сократилось на 10,78%. Также почти на 9% уменьшилось количество частных перевозчиков, обслуживающих общественный городской и междугородный транспорт, следует из данных в распоряжении «Точки».

Вместе с тем эксперты банка зафиксировали серьезный рост числа интернет-магазинов. Этот сегмент стал самым часто регистрируемым бизнесом в прошедшем году. Общий прирост в этом сегменте за год составил 93,06%. На втором месте по количеству регистраций оказалась разработка компьютерного программного обеспечения. «Если количество интернет-магазинов увеличилось почти в два раза, то компаний, занимающихся разработкой ПО, стало больше на 5,8%, что происходит в контексте общего роста IT-отрасли в России», - уточнили авторы исследования.

На 3,27% выросло количество новых предпринимателей, специализирующихся на строительстве инженерных сооружений (автомобильные дороги и инженерные коммуникации). Еще на 2,97% увеличилось число агентств по продаже и сдаче в аренду недвижимости.