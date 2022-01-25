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Общество

Тщательнее убирать тротуары и «зебры» от снега поручили коммунальщикам в Пскове

Работу коммунальных служб по уборке улично-дорожной сети обсудили на совещании в Управлении городского хозяйства администрации Пскова. В нем приняли участие представители подрядных организаций, обслуживающих город: ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «СитиИнвестГрупп», муниципального учреждения «Служба благоустройства города» и ОГИБДД УМВД России по Пскову, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города. 

На встрече обсудили вопросы, с которыми чаще всего обращаются жители Пскова: уборка и посыпка тротуаров,  расчистка пешеходных переходов и дорог в частном секторе. Организациям, ответственным за содержание города, поручено принять меры для устранения замечаний, проведения своевременной уборки указанных территорий и обработки улично-дорожной сети города.

В уборке города в дневное время задействовано около 45 единиц техники (комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры, бобкаты, машины дорожной службы, погрузчики, снегоуборочная машина) и порядка 50 человек в «ручных» бригадах. В ночное время акцент делается на вывозе снега. Количество техники остается прежним, но больше используется погрузчиков и самосвалов. На ручной уборке в ночную смену трудятся 15 человек.

Участники рабочей встречи также обсудили вопрос установки дорожных знаков на улицах, где припаркованный автотранспорт мешает уборке снега. Дорожные знаки позволят временно ограничить парковку транспорта для проведения снегоуборки. Сейчас такая работа будет проводиться на улице Юности. Список улиц, где в дальнейшем появятся новые знаки, прорабатывается.

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