Участок улицы Антонова закроют в Великих Луках на четыре месяца

10:36, 25 января 2022, ПАИ

С 31 января по 30 мая в Великих Луках будет временно прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги на улице Антонова от улицы Металлистов до улицы Сотово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Объезд будет осуществляться через дорогу по улицам Щорса, Заслонова, Металлистов, Школьной, Коммунальной, Камышовой, Сотово.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.