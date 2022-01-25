Участок улицы Антонова закроют в Великих Луках на четыре месяца
С 31 января по 30 мая в Великих Луках будет временно прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги на улице Антонова от улицы Металлистов до улицы Сотово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.
Объезд будет осуществляться через дорогу по улицам Щорса, Заслонова, Металлистов, Школьной, Коммунальной, Камышовой, Сотово.
Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.
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