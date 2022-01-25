Почти 15 тысяч человек поступили на лечение в стационар псковской инфекционки

10:57, 25 января 2022, ПАИ

Почти 15 тысяч жителей Псковской области поступили на лечение в стационар Псковской областной инфекционной клинической больницы, сообщили в Instagram-аккаунте медучреждения.

Общее число пациентов, поступивших в стационар инфекционной больницы, – 14 963 человека. 12 025 пациентов лежали в псковском филиале инфекционной больницы, 8 639 из них – с подтвержденным коронавирусом. Ещё 2 938 пациентов получали лечение в Великих Луках, из них у 2 739 подтвердился коронавирус. В прошлом году в детском корпусе на лечении был 1 881 ребенок. От коронавируса лечили 399 пациентов.

Амбулаторное лечение в медучреждении прошли 3875 человек: 1 251 пациент в Пскове и 2 624 в Великих Луках.



Сотрудники медучреждения за 2021 год провели 212 578 ПЦР-исследований, большая часть из них, 128916, в Пскове. В Великих Луках за аналогичный период провели 83 662 исследования. Также было проведено 33 218 КТ-исследований, из них 20 573 в Пскове и 12 645 в Великих Луках. Помимо этого лабораторно-диагностическая служба провела 5 247 рентген-исследований: 4 822 в Пскове, 4 225 в Великих Луках.