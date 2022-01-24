Акция «Культурные выходные» пройдёт в Печорском районе

11:35, 25 января 2022, ПАИ

Областные учреждения культуры проведут для жителей Печорского района цикл творческих мероприятий в рамках акции «Культурные выходные». С 28 по 30 января детей и взрослых ждет обширная познавательная и развлекательная программа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В рамках акции будут представлены выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, военно-исторического музея-заповедника, регионального отделения Союза художников России, спектакли Псковского театра кукол, уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа искусств, выступление автора-исполнителя Вячеслава Рахмана и концерты Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков». Большинство мероприятий пройдет в Печорском районном доме культуры.

Посетителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в помещениях.

Программа мероприятий «Культурные выходные»

28 января 2022 года

09.00 — 20.00 Выставка Псковского регионального отделения Союза художников России

09.00 — 20.00 Выставка «Откровения» художника-керамиста Галины Драчевой

09.00 — 20.00 Выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник». Фойе ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 29)

11.00 — 12.00 Показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол. Концертный зал ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 29)

13.00 — 14.00 Показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол. Концертный зал ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 29 )

13.00 — 14.30 Профориентационная программа для школьников 7-11 классов. МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная школа № 3» (Псковская область, г. Печоры, ул. Индустриальная, д. 13)

14.30 — 16.00 Уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов школы искусств. МБУ ДО «Детская школа искусств» (Псковская область, г. Печоры, ул. Заводская, д. 10)

15.00 — 16.00 Показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол. Концертный зал ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 29)

16.10 — 16.40 Выступление автора-исполнителя, обладателя почетного звания «Душа Земли Псковской» Вячеслава Рахмана. Фойе ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 29)

29 января 2022 года

09.00 — 20.00 Выставка Псковского регионального отделения Союза художников России

09.00 — 20.00 Выставка «Откровения» художника-керамиста Галины Драчевой. Фойе ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 29)

15.00 — 16.00 Концерт ансамбля русской музыки «Псков». Концертный зал ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 29)

30 января 2022 года

09.00 — 20.00 Выставка Псковского регионального отделения Союза художников России

09.00 — 20.00 Выставка «Откровения» художника-керамиста Галины Драчевой. Фойе ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 29)

15.00 Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Концертный зал ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 29).