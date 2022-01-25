Псковичам объяснили, как выбрать участок для строительства частного дома

11:40, 25 января 2022, ПАИ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области объяснил жителям региона, как выбрать участок для строительства частного дома.

Первым делом необходимо узнать у продавца кадастровый номер желанного земельного участка. Зная кадастровый номер земли, можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта», который расположен на официальном сайте Росреестра. Этот сервис позволяет узнать точную площадь земли, её кадастровую стоимость, местоположение и конфигурацию участка, вид разрешенного использования, назначение земель, а также сведения о владельце продаваемой земли.

Кроме того, важно запросить выписку об объекте недвижимости, посредством личного обращения в любой офис МФЦ, в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте Росреестра, либо с помощью сервиса предоставления выписок.

«Для строительства частного дома вид разрешенного использования земельного участка должен быть «индивидуальное жилое строительство», либо «личное подсобное хозяйство», а назначение участка – «земли населенных пунктов», так как на землях других категорий строительство дома проблематично или запрещено», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Не лишним будет поинтересоваться у продавца и о соседних участках. Должны насторожить отметки «для промышленного производства» – возможно, что рядом планируют построить лесопилку или небольшой завод.

Также на сайте администрации поселения в разделе «Документы» заинтересованное лицо может ознакомиться с генпланом муниципального образования, с помощью которого определяются существующие и планируемые объекты. Например, на месте тихого уютного участка планируется провести крупную автомагистраль.

«Главное, не стесняться задавать вопросы продавцу, изучить местность не только по справочным материалам, но и выезжая непосредственно на участок. В противном случае можно потерять время и деньги», – заключили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.