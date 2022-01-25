Новый рекорд по числу заражений COVID-19 зафиксировали в России

11:52, 25 января 2022, ПАИ

В России зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – 67 809 случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

24 января в стране зафиксирован 681 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 26 404 человека.

Всего по состоянию на 25 января в России выявлено 11 241 109 случаев заболевания коронавирусом, 10 071 740 человек выздоровело, 327 448 – умерло.