Как отличить кармические отношения от созависимости

14:45, 25 января 2022, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова рассуждает о том, что такое кармические отношения.

Слово «карма» из лексикона эзотериков уже давно перекочевало в активные словари обычных людей. Непонятное слово вдруг стало модным, им оперируют к месту и не к месту. Особенно любят его поминать женщины, увязшие в неблагополучных отношениях.

«Ах, мы не можем друг без друга жить, - говорит про своего возлюбленного моя знакомая. - Столько раз уже расставались, но притяжение невероятное. Это кармические отношения».

Возлюбленный за время этих двадцатилетних отношений дважды женился. Но не на моей знакомой.

«Как только я ее увидел, сразу понял, что это моя женщина, родная душа, как будто мы давно знакомы. Только о ней и думаю. Наверное, мы встречались в прошлых жизнях», - страдает племянник подруги.

Предмет его воздыханий два года в благополучных отношениях и о страданиях парня даже не подозревает.

В моей практике люди очень часто путают кармические отношения с созависимостью. Любое неблагополучие, страх что-то менять в своей жизни, свои неврозы, травмы разной степени тяжести списывают на карму, не очень понимая, что это вообще такое.

В попсовых эзотерических статьях любят описывать признаки кармических отношений: мгновенное узнавание друг друга, сразу возникшая тесная эмоциональная связь, невероятное притяжение и прочее бла-бла-бла. На это мне всегда хочется возразить - человек с неврозом или просто экзальтированный подросток с бушующими гормонами еще и не то себе надумает. Помните, у Пикассо: «Если бы мне некого было любить, я бы влюбился в дверную ручку».

Михаил Лабковский на своих лекциях любит приводить пример, как к нему на консультацию приходила женщина с пробитой головой и рассказывала, какой хороший человек ее муж, когда не пьет. Если вы в похожей ситуации, вам срочно к психотерапевту, а карма здесь ни при чем.

Да, есть такая теория, что если мы кого-то били в прошлой жизни, значит, нас будут бить в этой. Но я ее не разделяю. На мой взгляд, слишком примитивно.

Если вы пятнадцать лет живете с мужем-алкоголиком или пять лет ждете, когда разведется женатый любовник, - это не карма. Это ваш выбор быть жертвой.

Нередко человеку необходима помощь сразу двух специалистов - психотерапевта и астролога. Или энергопрактика и астролога. Я как астролог могу увидеть в натальной карте, что человеку предстоит пройти через сложный опыт отношений. Иногда это, действительно, связано с кармическими программами по роду, с наследуемыми негативными сценариями поведения в родовой ветке, иногда с детскими психотравмами. Способы лечения и коррекции в каждом случае будут индивидуальны. Бывает, просто достаточно порекомендовать женщине поискать жениха среди иностранцев, и все ее проблемы, которые преследуют в отношениях с соотечественниками, как рукой снимет. Иногда брачные энергии можно разбудить определенными творческими занятиями или духовными практиками. Повторюсь, все индивидуально. Зависит от характера проблемы и степени ее сложности. Но точно должно насторожить, когда очень долгое время вообще нет отношений, в отношениях всегда проигрывается один и тот же сценарий: все мужья изменяют, все мужья - алкоголики и т. д.

А с опытом кармических отношений суждено столкнуться примерно 10-12% людей. И это тоже прописано в индивидуальном гороскопе. В таких случаях вектор личной эволюции человека лежит через тему отношений. Ему, чтобы выполнить свою задачу предназначения, придется благодаря отношениям проходить через сложные уроки, которые помогут ему развиваться и расти. И, скорее всего, тогда браков будет больше, чем один, либо вы застрянете очень надолго в неблагополучных отношениях, потому что не хотите двигаться в сторону роста. Выбор всегда за вами.

А признаки у по-настоящему кармических отношений такие. Между мужчиной и женщиной могут быть большие различия - в возрасте, в социальном положении, но они все равно вместе. Вы можете быть в браке, но все равно долгое время тесно общаетесь с другим человеком. Речь не о сексе, а о дружбе, помощи или наставничестве. Третий случай - вы в браке, и вместе до тех пор, пока не проясните какую-то важную для себя тему, не вырастете духовно, не разрубите узел. Люди вместе, чтобы вернуть долги, пройти важные уроки.

Ну и в натальной карте всегда можно увидеть, кто ваши кармические партнеры на эту жизнь: супруги, дети, родители, братья, сестры, учителя или даже врачи, на операционном столе у которых вы оказались. Вариантов масса.

По сути, вся наша натальная карта кармична. Гармоничные аспекты - ее благополучный потенциал, бери, пользуйся и радуйся, заработал, заслужил. Напряженные - зона роста, работай над собой, меняйся, и будет тебе счастье. Ведь карма - это закон причины и следствий. От наших сегодняшних поступков зависит будущее. Пока еще в этой жизни.